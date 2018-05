Young professionals helpen bedrijfsleven met vraagstukken

De Grote Roltrap

De sessie begon met een korte presentatie van vastgoedondernemer Ralph Steenbergen, bekend als initiatiefnemer van The Big Building en De Grote Roltrap. Hij vertelde meer over zijn visie op vastgoed en de kracht van tijdelijkheid en flexibiliteit. Hij bracht daarmee de tientallen deelnemers alvast in de juiste stemming. “Bekijk de zaken eens van een andere kant. Denk out-of-the-box”, aldus Steenbergen, die tevens optrad als juryvoorzitter.



De young professionals van de JCC en CCG-leden gingen daarna aan de slag met het oplossen van problemen van vijf Groningse bedrijven. Naast de audiovisuele dienstverlener 2Join en het Noorderpoort brachten ook CodeGorilla (hoe kunnen we andere inkomsten genereren), Walnutt (hoe brengen we onze serious game naar een next level) en het Heerenhuis (hoe kan ik onze groepsbezoekers ook individueel weer terug in mijn zaak krijgen) een probleemstelling naar voren. De indieners van de problemen namen ook plaats in de groepen.



Cultuuromslag en praktijkjaar

Het team van 2Join richtte zich op bewustwording en vond een oplossing om een cultuuromslag in te zetten. Team Noorderpoort zag wel iets in het implementeren van een heel praktijkjaar, waarbij de studenten veel meer leren in de praktijk. Zogenoemde gatekeepers kunnen na zo’n jaar vanuit het werkveld feedback geven op het onderwijsprogramma, zodat er meer synergie ontstaat tussen beide. Het team van het Heerenhuis kwam met een nieuw marketingplan over de brug, terwijl team CodeGorilla een manier vond om het bedrijfsleven te laten betalen voor de opleiding van herintreders. Team Walnutt adviseerde om serious gaming onderdeel te laten zijn van het samenstellen van een goed team.



Onder de indruk

Aan de hand van het Innovatie Lab werden in nog geen twee uur vijf oplossingen gevonden voor de problemen. Een speciale jury vond de oplossing voor 2Join het beste. Juryvoorzitter Ralph Steenbergen was echter onder de indruk van de oplossingen. “We vinden het ongelooflijk knap dat jullie in zo’n korte tijd met vijf sterke plannen zijn gekomen”, aldus Steenbergen. Ook de vijf bedrijven gaven aan blij te zijn met de input en dat ze serieus naar de plannen gaan kijken.