'Werkfestival' moet eind oktober 10.000 bezoekers lokken naar Suikerunieterrein

Een festival voor werkzoekenden. Maar dan niet in de vorm van een reguliere banenbeurs, met heren en dames in pakken achter stands. Nee: het ‘Werkfestival’ dat op 31 oktober voor het eerst wordt georganiseerd op het Suikerunie-terrein in Groningen, moet een spetterend festival voor werkzoekenden én werkgevers op zoek naar personeel, met als centrale thema ‘Werk’.

Denk aan foodtrucks, live muziek, entertainment en een unieke programmering rondom de actualiteit van werkend Noord Nederland.

Werk in Zicht, dat dit festival organiseert, verwacht 10.000 bezoekers en 250 standhouders en wil in ontspannen festivalsfeer ‘mooie ontmoetingen’ faciliteren.

Bezoekers kunnen zich vanaf 1 september aanmelden op www.werkfestival.nl. Alleen na aanmelding krijg je toegang tot de Networkapp. Een app die ondersteunt om alles uit het festival te halen.

Bedrijven die deel willen uitmaken van de line up kunnen zich nu al aanmelden via de site.

Het Werkfestival is een initiatief van Werk in Zicht. Dat is een samenwerkingsverband tussen 24 gemeenten, UWV en SW-bedrijven in de arbeidsmarkt Groningen en Noord Drenthe.