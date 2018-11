Werkfestival groot succes

Het Werkfestival, eind oktober op het Suikerunieterrein in Groningen, was een groot succes. Het festival heeft sowieso 95 mensen aan een baan geholpen.

Volgens het UWV trok het festival ruim 11.000 bezoekers. Een stuk meer dan de 6884 mensen die zich vooraf hadden aangemeld.



Dertig procent van de aanwezige werkgevers op het festival heeft op het festival een of meerdere vacatures weten te vervullen. In totaal ging het om 95 vacatures: 12 transport en logistiek, 11 zakelijk, 12 horeca, 39 zorg, 9 bouw en 14 techniek. Bezoekers en werkgevers hebben in totaal 4600 vervolgafspraken gemaakt.



Volgens het UWV geeft het succes van het festival aan dat het ‘ouderwetse’ matchen niet meer genoeg is om aan geschikte werknemers te komen. “De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om nieuwe aanpak zoals het Werkfestival”, aldus het UWV.