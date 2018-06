Wereldprimeur voor UMCG met nieuwe superscanner

Een wereldprimeur voor het UMCG. Het ziekenhuis heeft de allernieuwste soort scanner in gebruik genomen. De scanner werkt sneller, scherper en nauwkeuriger dan andere scanners.

Volgens het ziekenhuis heeft de nieuwe PET/CT-scanner niet alleen een veel hogere resolutie, maar ook een hogere gevoeligheid. Daarmee kunnen radiologen en nucleair geneeskundigen méér zien, sneller scannen en neemt ook de betrouwbaarheid van de scan en de uitslag enorm toe, aldus het UMCG.



Ook kan de dynamische scanner ‘whole body scans’ maken en de stofwisseling in weefsels realtime in beeld brengen. Het UMCG is het eerste ziekenhuis wereldwijd dat deze nieuwste generatie PET/CT van Siemens Healthineers gebruikt.



De scanner kan worden ingezet bij kankerbehandeling met immunotherapie en protonentherapie. Daarnaast wordt de nieuwe PET/CT vooral gebruikt voor het afbeelden van de doorbloeding van de hartspier, ontstekingsprocessen en goedaardige tumoren.