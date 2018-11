Verkiezingen: studenten kunnen om middernacht al naar de stembus

Studenten en andere jonge Groningers kunnen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 november al vanaf middernacht hun stem uitbrengen. Dat kan in het Student Hotel, waar dan vanaf 24.00 uur een stembureau geopend is.

Volgens de initiatiefnemer 'Spot: Groningen' gaat een groot deel van de 60.000 studenten die Groningen telt, niet naar de stembus voor gemeenteraadsverkiezingen. “Dat is jammer, want als jong en studerend Groningen representeren we een groot deel van de inwoners van de stad. Dat betekent dat wij een enorme invloed kunnen uitoefenen op het lokale beleid en regelgeving”, aldus de initiatiefnemers.



De avond voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen organiseert ‘Spot: Groningen’ daarom een verkiezingsdebat, ‘Besef, het gaat over jouw stad’.



Het debat wordt afgewisseld met spraakmakende video's, muziek en stellingen waarop het publiek kan reageren.



Vanaf middernacht is er de gelegenheid om te stemmen. Hiervoor wordt een speciaal stembureau ingericht.