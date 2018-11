Techniekfestival voor havisten bij Hanzehogeschool

Er wordt een gevarieerd programma geboden met demo’s en proefjes waar leerlingen zelf actief aan mee kunnen doen. Zo kunnen havisten bijvoorbeeld robots besturen, energie met waterstof opwekken, levensecht vliegen met een 3D bril, onderzoek doen in een echt laboratorium en beleven wat virtual reality is. Ook worden er workshops gegeven door docenten en studenten van de Hanzehogeschool en partners uit het werkveld.



Volop baankansen in technische sector



Recent onderzoek van Qompas onder 130.000 havo- en vwo-scholieren laat zien dat jongeren een goed arbeidsmarktperspectief belangrijk vinden bij het kiezen van een studie. Zeventig procent van de jongeren zegt niet snel te kiezen voor een studie met onduidelijke carrièrekansen. Het is geen geheim dat er een groeiend aantal vacatures is in de technische sector. De vraag naar technische vakmensen wordt steeds urgenter. In het laatste kwartaal van 2017 waren er naar schatting 13.300 openstaande vacatures voor ict-beroepen en 60.800 voor de technische beroepen. Maar liefst 79% van de technische organisaties verwacht een tekort aan technici in de komende vijf jaar, zo blijkt uit de ROVC TechBarometer 2018. Met het techniekfestival wil de Hanzehogeschool laten zien hoe veelzijdig de wereld van technologie is, voor jongens èn voor meisjes.



Festival app



Voor dit festival is de gratis te downloaden Hanze Techniekfestival App ontwikkeld door studenten van het Instituut voor Communicatie, Media & IT. De app, verkrijgbaar in de App Store of Play Store, geeft informatie over de activiteiten, welke opleidingen aansluiten bij de verschillende programmaonderdelen en welk profiel voor die opleiding nodig is. Meer info over het festival is hier te vinden.