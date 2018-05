TalentPlus op bezoek bij Groningen Seaports

Leden van TalentPlus afdeling Groningen waren onlangs op bezoek bij Groningen Seaports in de Eemshaven . TalentPlus is een landelijke netwerkvereniging voor werkzoekende 50+ers met een hogere opleiding.

Directeur Frans Alting van de Vereniging Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) vertelde er over de ontwikkelingen in het Eemsdelta gebied. De fors toegenomen activiteiten en plannen voor de Eemshaven en de haven van Delfzijl leiden tot een groeiende vraag naar arbeid die steeds lastiger in te vullen is.

Marjolein Zwerver, Sales & Support manager bij Groningen Seaports, schetste een beeld van de bedrijven die er gevestigd zijn en de plannen voor de komende periode. De bijeenkomst werd afgesloten met een toer door het havengebied van de Eemshaven.

Ontwikkelingen Eemsdelta

Het Eemsdelta gebied is door de rijksoverheid aangewezen als pilot voor ontwikkelingen die moeten helpen om in 2050 te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Dit leidt tot veel plannen en daaruit voortvloeiende activiteiten. Het gebied is momenteel één van gebieden in Nederland met de hoogste economische groei.

Daarnaast neemt tot 2030 de wereldbevolking toe met 1 miljard mensen, die allemaal gevoed moeten worden en producten gaan gebruiken, die gemaakt moeten worden. Het is dan ook van groot belang de circulaire economie (hergebruik van grondstoffen) snel verder te ontwikkelen. Daar zijn de samenwerkende bedrijven in de Eemsdelta al druk mee bezig.

TalentPlus

Binnen TalentPlus coachen de 50+ers elkaar bij het zoeken naar een betaalde baan. Daarbij maken ze o.a. gebruik van het totale netwerk van de vereniging en elkaars expertise en kennis. Met een jaarlijkse ledenuitstroom van 30% die via deze opzet een betaalde baan vinden is dit een goede werkwijze gebleken.

Daarom is de afdeling Groningen van TalentPlus altijd op zoek naar nieuwe leden. Geïnteresseerden kunnen zich via de landelijke website www.talentplus.nl aanmelden als proeflid. Ook kan men informatie vragen via groningen@talentplus.nl.

Foto boven: Frans Alting van de Samenwerkende Bedrijven Eemsmond (SBE).