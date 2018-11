Symposium over startup-ecosystemen in de Eems Dollard Regio

Wat kunnen Duitse en Nederlandse startups van elkaar leren? Die vraag staat centraal tijdens een door de Hanzehogeschool en de Hochschule Emden/Leer georganiseerd symposium op 29 november in de Business Incubator in Emden. Tijdens het symposium presenteren de twee hogescholen de uitkomsten van een gemeenschappelijk project rond het thema 'Startup Ecosystemen in het Eems Dollard Gebied'.

In het grensoverschrijdende project worden de startup-ecosystemen in het Weser-Ems gebied vergeleken met die in Noord-Nederland met als doel kansen voor grensoverschrijdende samenwerking te tonen.



Klik hier voor meer informatie over het symposium.