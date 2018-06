Steeds meer zonne-energie in Groningen

Het aantal zonnepanelen op daken in Groningen, en het aandeel van zonne-energie in het totale stroomverbruik in Groningen, groeit. Toch is er nog ruimte voor bijna een miljoen extra panelen in Groningen, zo maakte wethouder Mattias Gijsbertsen van Duurzaamheid bekend.

De afgelopen twaalf maanden is in Groningen ruim 26.000 MWh aan elektriciteit opgewekt door de zon. Dit is 3,1% van de totale elektriciteitsvraag en een gestage groei vergeleken met de 12 maanden daarvoor (1,8%). In de gemeente liggen 125.000 zonnepanelen, waarvan 50.000 in zonneparken en 75.000 op daken. In 2018 zet de groei verder door, met het realiseren van zonnepark Roodehaan met 81.000 panelen.

Langste dag

Ondanks het feit dat het een half bewolkte dag was, is in de gemeente Groningen op de langste dag van het jaar, afgelopen donderdag 21 juni, 149 MWh aan zonne-energie opgewekt. 5,8% van de gebruikte elektriciteit in de gemeente kwam die dag van Groningse zonnepanelen. Dit is genoeg om 11.500 huishoudens van stroom te voorzien of 6.200 elektrische auto’s helemaal vol te laden.

Wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen maakte dit bekend op een van de daken aan de Praediniussingel in de binnenstad van Groningen. Gijsbertsen: “Ook daken van historische panden, zoals hier aan de Singels, zijn geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Net als op veel plaatsen in onze stad. Groningen Woont Slim en Grunneger Power helpen inwoners daarbij.”

Groei zonnepanelen

Het aantal zonnepanelen in de stad groeit gestaag. Het totale potentieel is 1,7 miljoen panelen. Hiervan moeten er ruim een miljoen op daken van woningen en bedrijven komen en de rest op zonneparken. Dat betekent dat er nog ruimte is voor 925.000 zonnepanelen op daken.