Startersdag voor (nieuwe) Groningse ondernemers

Het Noordlease Stadion is woensdag het decor van de Startersdag voor iedereen die een nieuw bedrijf wil starten, daar onlangs al mee is begonnen of eigenaren van startups, die nog geen drie jaar bezig zijn. Tijdens de Startersdag is er een startersmarkt en kunnen de ondernemers informatie ophalen bij seminars en workshops.

Groningen staat bekend om haar bruisende start-up cultuur. Zo zijn Groningse bedrijven goed vertegenwoordigd in de Deloitte Fast50, leveren de Rijkuniversiteit en Hogescholen vele enthousiaste ondernemers en beschikt de stad over diverse inspirerende locaties waar ondernemers kunnen sparren en werken. Uit onderzoek van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dan ook dat Groningen het hoogste aantal startende ondernemers van Nederland heeft. Gemiddeld starten zo’n 11,7 ondernemers per duizend inwoners.



Informatie en inspiratie voor Groningse ondernemers

Succesvol ondernemen vergt een goede voorbereiding. Daarom organiseert Startersdagen.com, op initiatief van gemeente Groningen, op woensdag 23 mei een gratis startersdag in het NoordLease Stadion van FC Groningen. De avond bevat veel informatie en kennis over beginnend ondernemerschap en is bedoeld voor oriënterende starters, starters en eigenaren van een bedrijf tot drie jaar oud en de succesvolle start-ups. Het evenement bestaat uit een rijk avondprogramma dat wordt gevuld met een startersmarkt, seminars, workshops en een voorprogramma met netwerken via MeetMatch.



Programma

Op de startersmarkt zijn vele bedrijven aanwezig die de ondernemers meer kunnen vertellen over onderwerpen als financieren, (online) marketing, professionele uitstraling, rechtsvormen, administratie en nog veel meer. Daarnaast kunnen de ondernemers diverse seminars volgen over bijvoorbeeld belastingen, sales, technologie, online bereik, merkbescherming en een inspiratiesessie gegeven door Voys en Indietopia.



Aanmelden

Aanmelden is alvast mogelijk via www.startersdagen.com/groningen2018.