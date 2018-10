Social Impact Day Noord: evenement over ondernemen met impact in Groningen

Woensdag 17 oktober 2018 staat De Oosterpoort in het teken van de derde editie plaats van Social Impact Day Noord (SIDN). Vorig jaar bezochten ruim tweehonderd ondernemers, beleidsmakers, bestuurders en onderzoekers deze dag, toen nog in het Groninger Forum. Social Impact Day Noord is een evenement in Noord-Nederland over de combinatie en balans tussen economisch succes én impact maken als bedrijf.

De term sociaal ondernemen (of: ondernemen met impact) wint al jaren aan populariteit, en met goede reden. Niet langer ligt de focus op het draaiende houden van de economie: het draaiende houden van de wereld en de maatschappij is belangrijker.

Steeds meer ondernemers zien deze noodzaak overal om hen heen, en beginnen zich te realiseren dat dit winst niet uitsluit. Sterker nog: doordat het duidelijk wordt dat een groeiende groep consumenten het steeds belangrijker vindt dat bedrijven bewust met mens en planeet om gaan, liggen hier grote kansen om de winst te vergroten. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde blijkt sociaal ondernemerschap sterker dan andere sectoren te groeien, blijkt uit onderzoek. Een nieuwe markt ontstaat.

Keynote speakers

Eerste keynote speaker is econoom Herman Wijffels, voormalig voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland (welke bij zijn afscheid de Herman Wijffels Innovatieprijs instelde), en van de Sociaal-Economische Raad (SER). Wijffels was Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington en informateur bij de kabinetsformatie 2006-2007. Nu is hij co-voorzitter van Worldconnectors, een denktank gericht op een duurzame, vreedzame en rechtvaardige wereld én deeltijd-hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit Utrecht. Zijn keynote en uitgebreide Q&A gaan in op de fundamentele veranderingen die nodig zijn voor de toekomst van de mens; nieuwe systemen om de condities voor leven in stand te houden. Vrijblijvendheid is niet langer een optie. Er is een noodzaak, maar die roept tal van mogelijkheden op. De ondernemer is aan zet.

‘Zonnekoningin’ Roebyem Anders is al jarenlang duurzaam ondernemer. Ze leidt de Schooldakrevolutie, een landelijke missie om alle schooldaken in Nederland van zonnepanelen te voorzien. Ook is ze mede-oprichter en vice-president van Sungevity International, een baanbrekend bedrijf dat consumenten sneller en gemakkelijker in zonne-energie helpt te voorzien. Het bedrijf is goed voor een jaarlijkse omzet van 35 miljoen.

Arjen Boekhold, chain director bij Tony’s Chocolonely vertelt over hoe het bedrijf zijn missie combineert met creatief ondernemerschap en zo marktleider in Nederland is geworden. Een uitzonderlijk verhaal, met een grote dosis enthousiasme (en chocola).

Kees Klomp, een fervent strijder voor de betekeniseconomie en schrijver van o.a. Pioniers van de nieuwe welvaart, leidt het programma in. Dagvoorzitter is Eline Faber, gespecialiseerd in maatschappelijke samenwerkingen en verandermethodieken binnen de publieke sector. Een scherpe gespreksleider, met verstand van zaken.

Bliksemsessies

Ook staan er Bliksemsessies op het programma: vier plenaire sessies van elk tien minuten. Met onder andere Edith Kroese van Avance, over de kern van een goede impactstrategie en het belang van impact meten; Kim Ketel van Wajong Talenten over de arbeidskansen die zij kreeg als Wajonger; Richard van New Nexus, over het verbinden van medewerkers, klanten en omgeving en hoe ze naast goed voor zichzelf (economisch succes) ook goed voor een ander zorgen (sociaal ondernemerschap) en tot slot wordt de nieuwe Vereniging Impact Noord gepresenteerd - de volgende stap ná Social Impact Day.

Social Impact Award

Ook wordt voor de derde keer de Social Impact Award uitgereikt aan de meest veelbelovende sociale onderneming uit Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe). De prijs bestaat uit een geldbedrag van €1.500, een coachingstraject t.w.v. €10.000, samengesteld door de partners van de dag, en veel publiciteit. Juryvoorzitter Carl Drenth maakt tijdens Social Impact Day Noord bekend welke van de drie finalisten de Award wint!

Partners en Comité van Aanbeveling

Social Impact Day Noord wordt ondersteund door een groot aantal partners en vrienden, alsmede een Comité van Aanbeveling. De Comitéleden zetten zich in voor sociaal ondernemen vanuit verschillende achtergronden en met elk een eigen netwerk en expertise. Het Comité bestaat uit: Jolijn Creutzberg (oprichter en CEO Van Hulley); Sieger Dijkstra (TurnNext, Economic Board Groningen); Elly Pastoor (Wethouder Gemeente Grootegast); Harm Post (bedrijfsadviseur, voormalig directeur Groningen Seaports); Jellie Tiemersma (maatschappelijk ondernemer, Personal Too); Rob Verhofstad (College van Bestuur Hanzehogeschool, Honours College) en Houkje Rijpstra (directeur Vereniging Circulair Friesland).