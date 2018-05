Sneller naar huis dankzij draagbaar infuus van studentenstartup IVWear

Winnaar van de Sustainable Healthcare Challenge, Finalist van de Philips Innovation Award en nog een handvol nominaties: het is bijna ongelooflijk dat het succesverhaal van IVWear nog maar net een jaar geleden begon, in februari 2017. Bart Verkerke (Hoogleraar Biomedische Productontwikkeling bij het UMCG) liep rond met het idee voor een draagbaar infuus. Via een cursus van het University of Groningen Centre of Entrepreneurship kwam dit idee bij Max Heintzen (arts-onderzoeker) en Melcher Frankema (rechtenstudent) terecht. Ook zij zagen direct de potentie van een dergelijke zorginnovatie.



