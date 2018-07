RUG presenteert plannen voor forse uitbreiding Aletta Jacobshal

Faculteiten en docenten van de universiteit willen meer (digitale) tentamens kunnen afnemen tijdens de tentamenperiode. Momenteel heeft de Aletta Jacobshal daar te weinig capaciteit voor. Daarom heeft de RUG samen met architectenbureau Onix NL uit Groningen het uitbreidingsplan opgesteld. Eind 2018 zal gestart worden met de uitvoering en de verwachting is dat de extra ruimte begin 2020 in gebruik kan worden genomen.

In de Aletta Jacobshal komen er twee nieuwe collegezalen bij, één met 200 zitplaatsen één met 450 zitplaatsen, en een zaal met 590 (digitale) tentamenplaatsen. De uitbreiding levert zo’n 5.400 m2 extra (bruto) vloeroppervlak op, nagenoeg een verdubbeling van de huidige situatie. De nieuwbouw wordt aan de zuidoostzijde tegen de bestaande hal aangebouwd, deels in de vijver. De fietsenstalling krijgt aan de achterzijde een uitbreiding en gaat van 1.060 naar zo'n 1.550 plaatsen. Daarnaast komt er aanzienlijk meer wachtruimte voor studenten door een extra foyer toe te voegen. De huidige entree zal daardoor meer als uitgang worden gebruikt.

In het ontwerp is veel rekening gehouden met duurzaamheid. Zo wordt het gebouw aangesloten op een WKO-installatie (Warmte Koude Opslag), komen er 576 zonnepanelen op het dak en krijgt de foyer een betere klimaatbeheersing.

Beperken overlast tijdens tentamenperiode

De grote uitdaging in dit project is uiteraard het beperken van overlast als gevolg van de bouwwerkzaamheden. Een belangrijk selectiecriterium voor de aannemer tijdens de aanbesteding was dan ook het slim plannen van bouwwerkzaamheden rondom tentamenperiodes. Meer details over de planning en maatregelen volgen later.