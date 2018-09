RUG maakt ‘duurzaamheid’ speerpunt van beleid

‘Duurzaamheid’: dat is één van de belangrijkste beleidsthema’s voor de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de komende jaren. Dat stelde rector Elmer Sterken gistermiddag bij de opening van het Academisch Jaar in Groningen.

Leek het belangrijkste thema voor de RUG de afgelopen jaren het onderwerp ‘China’ te zijn geweest, de komende jaren is de RUG niet gericht op één specifiek land, maar op een belangrijk thema.

‘We willen voorop lopen bij de bestrijding van armoede en ongelijkheid, de aanpak van het klimaatvraagstuk en het garanderen van vrede en veiligheid’, aldus professor Sterken.

Ook veel activiteiten ter gelegenheid van de opening van het Academisch Jaar stonden in het teken van het thema duurzaamheid. Speciaal voor de opening van het Academisch Jaar werd een deel van ‘The sound and science of bird migration’ eenmalig in de Martinikerk opgevoerd. In deze voorstelling komen gepassioneerde verhalen en bevlogen muziek samen in een verhaal over de vogels en het Wad.

Shanghai-ranking

Overigens is er nog een andere uitdaging voor de RUG het komend jaar. De Rijksuniversiteit Groningen is namelijk zeven plaatsen gedaald in de 2018 Academic Ranking of World Universities (ARWU, ook wel ‘Shanghai-ranking’).

De RUG staat nu op 66 en is daarmee de op een na hoogste geklasseerde Nederlandse universiteit, na de Universiteit Utrecht op plek 51. In 2017 steeg de RUG nog dertien plaatsen in de Shanghai Ranking. Dat had toen vooral te maken met de Nobelprijs van professor Feringa in 2016.