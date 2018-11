Retail Academy Groningen: Bijeenkomst over toekomst van ‘retail’ Promotiedagen

Tijdens de Promotiedagen is er dinsdagavond een bijzondere lezing over de toekomst van de retail. Belangstellenden zijn welkom tijdens deze bijeenkomst van de Groninger Retail Academy waarvoor men zich wel even van te voren dient aan te melden. De bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met de Groningen City Club, Bedrijvenvereniging WEST en de gemeente Groningen

Dinsdagavond 6 november organiseren zij de bijeenkomst Retail2030. Midden op de beursvloer, in de arena van de Promotiedagen. Naast ondernemers uit de stad Groningen en omstreken zijn ook onderwijsinstellingen van harte uitgenodigd

Sprekers:

Frank Quix - Managing Director bij Q&A

Q&A is een toonaangevend onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezig houdt met onder andere consumentengedrag en innovatie in diverse branches, waaronder ook de detailhandel. Als onderzoeksbureau zijn zij betrokken geweest bij de totstandkoming van het rapport Retail2030. Een document waarin de veranderingen tussen nu en 2030 in de detailhandel worden beschreven. Spreker en schrijver van het boek Retail Marketing, Frank Quix, neemt je mee in de wereld van morgen. Welke veranderingen zijn er te onderscheiden en hoe wordt je winkel toekomstbestendig?

Nb. Q&A is ook initiatiefnemer van Store of the Future, hét retail innovatie lab van Nederland. Dit initiatief biedt de mogelijkheid om te ontdekken hoe de fysieke winkelomgeving van de toekomst eruit kan komen te zien, met de nadruk op de rol van technologie. Het testen van innovaties en het delen van kennis staan centraal in dit concept.

Aanmelden:

Het betreft hier een besloten bijeenkomst, waarbij aanmelden (ook in verband met een maximum aantal deelnemers), vooraf dient plaats te vinden. Het aanmeldformulier vindt u aan de rechterkant van deze pagina. Aan deze bijeenkomst zijn GEEN kosten verbonden. Naast uw aanmelding voor deze bijeenkomst dient u een toegangskaart voor de beurs op 6 november te bestellen. Met deze toegangskaart heeft u ook voorafgaand aan deze sessie al toegang tot de beurs.

Na uw inschrijving ontvangt u via de email een link om uw toegangskaart aan te vragen of klik op onderstaande link om dit direct te regelen: https://www.promotiedagen.nl/toegangskaart/groningen-city-club