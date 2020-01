Professor Ad van Wijk geeft gratis college over groene waterstofeconomie

De bijeenkomst is onderdeel van de Leergang Oriëntatie Offshore Wind, een gezamenlijk initiatief van de provincie, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in Groningen.



Noord-Nederland is koploper in de energietransitie en heeft een unieke positie om een groene waterstofeconomie te ontwikkelen, onder meer vanwege de grootschalige groene elektriciteitsproductie in de Eemshaven en de gunstige infrastructuur in het gebied.



De windenergie die wordt opgewekt, moet ergens worden opgeslagen om het op een ander moment te kunnen gebruiken. Via een power-to-gas-centrale kan de windenergie worden gebruikt om waterstof te creëren.



Spreker Ad van Wijk geeft zijn lezing in het Engels. Het college vindt plaats in het gebouw van de Energy Academy Europe op de Zernike Campus, op 21 januari van 16.00 uur tot 18.00 uur. De lezing is gratis toegankelijk, maar je moet je wel van tevoren aanmelden door te mailen naar leergang@nnow.nl.