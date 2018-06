Proeftuin 5Groningen breidt uit naar de ruimte

5Groningen en de unit Business Aplications van ESA richten zich voor een deel op dezelfde gebieden, namelijk op zorg, verkeer, energie, landbouw en leefomgeving. De beide organisaties vullen elkaar echter uitstekend aan: ESA heeft als ruimtevaartorganisatie een groot Europees netwerk van bedrijven die gespecialiseerd zijn in satellietdiensten en 5Groningen heeft een 5G proeftuin waar ondernemers en kennisinstellingen toepassingen van 5G testen. De komende maanden wordt gekeken welke pilots binnen 5Groningen kunnen worden aangevuld met satellietinformatie en welke bedrijven uit het ESA-netwerk hieraan worden gekoppeld. Daarnaast worden Europese bedrijven uitgenodigd om ideeën voor nieuwe projecten in te dienen, die gebaseerd zijn op 5G en satellietinformatie.

Nieuwe kansen voor Groninger ondernemers

Volgens Peter Rake, programmamanager van 5Groningen, kan satellietinformatie veel meerwaarde bieden bij huidige en toekomstige pilots. “Denk aan exacte locatie-bepaling (tot 10 centimeter nauwkeurig) en informatie over weersomstandigheden en bodemgesteldheid. Maar ook connectiviteit waar 5G niet beschikbaar is, zoals op open zee. Dankzij de samenwerking met ESA bouwen we ons netwerk uit met bedrijven die zijn gespecialiseerd in satellietdiensten. Dit biedt prachtige nieuwe kansen voor ondernemers uit Noord- en Midden Groningen. Daarnaast zetten we Groningen op de kaart bij grote Europese bedrijven.”



Ook Rita Rinaldo van de ESA is ervan overtuigd dat de samenwerking kansen vergroot op nieuwe doorbraken: “Ontwikkelaars van reguliere toepassingen krijgen hiermee de mogelijkheid om innovatieve applicaties te ontwikkelen en te testen, doordat ze gebruik kunnen maken van satellietinformatie en 5G. Hier zullen veel toekomstige gebruikers profijt van hebben.”