Oproep aan Groningse horeca: houd zaterdag de lichten uit

De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur en Milieufederaties. Tijdens de Nacht van de Nacht worden er door het hele land honderden evenementen georganiseerd in het donker en doven honderden bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en reclameverlichting.



Ook restaurants dragen hun steentje bij in de Nacht van de Nacht. Er doen landelijk alweer 75 restaurants mee, in Groningen zijn het er vooralsnog drie. De organisatie roept restaurants daarom op om mee te doen en hun verlichting voor één avond te doven.