Heringerichte Brugstraat ‘schitterend opgeknapt’

De Brugstraat in Groningen is ‘schitterend opgeknapt’. Dat vindt de Groningse wethouder van economische zaken Joost van Keulen, die de heringerichte straat zaterdagmiddag heropende.

Wethouder Joost van Keulen heeft zaterdagmiddag door het aansnijden van een cake in de vorm van gele steentjes de heringerichte Brugstraat officieel heropend. Na de A-straat is ook is nu ook de Brugstraat opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe - stroeve - gele steentjes.

‘Een compliment aan de ondernemers in de Brugstraat en A-straat: het is hartstikke mooi geworden! Ze hebben overlast gehad van de werkzaamheden van de afgelopen anderhalf jaar, maar hun geduld is beloond: het ziet er nu hartstikke mooi uit, het is schitterend opgeknapt’, zo betoogde de wethouder.

Dankzij de herinrichting zijn de bussen verdwenen uit Brugstraat en A-straat, en daardoor kan het winkelend publiek nu ontspannen wandelen, zonder angst om aangereden te worden. Ook fietsers hebben nu de ruimte.

De werkzaamheden aan een volgend project zijn ondertussen al ver gevorderd: herinrichting van de Munnekeholm en vervolgens het plein bi de Der Aa-kerk.