Opening ZAP-innovatiehal geeft forse impuls aan noordelijke biobased economy

In Groningen is woensdag de nieuwe innovatiehal van de Zernike Advanced Processing-faciliteit (ZAP) officieel geopend. Het bedrijfsleven kan in deze hal samen met studenten en (docent-)onderzoekers werken aan nieuwe toepassingen voor agrarische grondstoffen en reststromen. Daarmee speelt de faciliteit een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Noord-Nederlandse biobased economy.

De ZAP-faciliteit is een semi-industriële omgeving waar kennisinstellingen en bedrijven samenwerken aan innovatieve oplossingen voor de biobased economy. “Ondernemers zoeken contact met de ZAP-faciliteit met toegepaste onderzoeksvragen, en wij maken graag gebruik van de ervaring van deze ondernemers om nieuwe biobased producten op de markt te brengen of om (chemische) processen duurzamer te maken", zo vertelt algemeen directeur Rob van Linschoten op Economie.groningen.nl.



Sinds de oprichting in 2015 werd ZAP voornamelijk gebruikt voor educatieve doeleinden. "Maar met de opening van de nieuwe innovatiehal 2018 bieden we het bedrijfsleven nu ook de mogelijkheid om processen op te schalen naar ‘proof of concept', mogelijk in samenwerking met andere (mkb-) bedrijven en kennisinstellingen", zo vertelt Van Linschoten. "Daarmee wordt ZAP een nog belangrijker link voor het mkb en startups om hun ideeën naar een hoger plan te tillen en uiteindelijk op de markt te brengen."



