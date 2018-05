Ontslag voor directeur Biblionet Groningen

Directeur Arend Middelveld van Biblionet Groningen heeft zijn ontslag gekregen. Volgens De Raad van Toezicht is er een nieuwe bestuursstijl nodig voor de uitdagingen komende jaren op het gebied van digitale innovatie. Onder Biblionet vallen 42 bibliotheken in de provincie.

Monique Bellersen is als interim bestuurder aangetrokken. Samen met het huidige managementteam gaat Bellersen een nadere invulling geven aan de innovaties bij Biblionet Groningen. Per 1 oktober gaat Middelveld uit dienst. In de tussentijd rondt hij nog een aantal lopende projecten af.



Middelveld werkte 13 jaar als bestuurder bij Biblionet. Volgens voorzitter van de Raad van Toezicht, Jur Stavast, heeft hij grote bijdrage geleverd aan de groei en ontwikkeling van Biblionet Groningen. “Wij zijn hem meer dan erkentelijk voor de enorme bevlogen en inhoudelijke sturing die hij in al die jaren heeft gegeven.”