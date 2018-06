Onderwijs en bedrijven: meer overleg voor betere arbeidsmarkt Groningen

Om de samenwerking tussen de arbeidsmarkt en kennisinstellingen te verbeteren vond onlangs in Groningen een bijeenkomst voor docenten plaats. Tijdens deze bijeenkomst waren docenten van verschillende scholen aanwezig om hun bijdrage te leveren aan de verbetering van de samenwerking.

De avond werd afgetrapt door Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club, gevolgd door een presentatie van Retailexpert Paul Moers.Deze nam de aanwezigen mee in de huidige ontwikkelingen in de Retailwereld.

Vervolgens vertelde Mischa de Gier, namens de GCC, over de ‘Groninger Retail Agenda’ en de plannen die in dat kader zijn gemaakt voor de toekomst van de retail in Groningen.

De avond werd afgesloten door drie brainstormrondes waarin de docenten allerlei ideeën op konden doen met betrekking tot de samenwerking tussen kennisinstellingen en de arbeidsmarkt.