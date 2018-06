Onderwijs en bedrijf komen samen in oude Rijksluchtvaartschool in Eelde

De eerstejaars studenten werden onderverdeeld in groepen en gematched met de organisaties Ditisdrenthe.nl, Drone Hub Groningen Airport Eelde, Vliegend.nl en MEER. Vier uiteenlopende organisaties met dito organisatievraagstukken waar de studenten zich in konden vastbijten. En dat deden ze. Gedurende een paar weken werd er volgens docent Informatie- en Projectmanagement Bas Baalmans fanatiek gewerkt richting de eindpresentaties, waarin de business concepten aan de opdrachtgevers werden gepresenteerd. Tussendoor hadden de studenten meerdere malen afstemming met hun opdrachtgevers en de coachingsmomenten met hun docenten.



Alles vond plaats op een bijzondere locatie: De Hanzehogeschool had in samenwerking met de provincie Drenthe een projectruimte in de RLS1957 geregeld. De oude Rijksluchtvaarschool is straks de place-to-be voor Drentse start- en scale-ups en ondergaat daartoe momenteel een forse renovatie.



Parallel aan bovenstaande waren de tweedejaarsstudenten op dezelfde locatie in Eelde aan het werk met het thema internationalisering. Ook met bedrijven uit de directe regio, in dit geval Complies, Waterking, Holland Ingredients en Mersman. Internationaal getinte onderwerpen, aangereikt door de bedrijven, werden door de studenten uitgewerkt en ook op dezelfde dag als de eerstejaars gepresenteerd in Eelde. Extra bijzonder aan deze exercitie was nog het feit dat in dit blok ook buitenlandse studenten meededen en de voertaal dus voor studenten en bedrijven Engels was.



De presentaties zijn inmiddels afgerond. Opleiding, student en bedrijf kijken tevreden terug op de afgelopen periode en er zit nog een mooi ‘toetje’ in het verschiet. Op 28 juni organiseert de Provincie Drenthe als mede-initiator namelijk de Zomerborrel bij de RLS1957. Op deze middag kan kennis gemaakt worden met het opgeknapte gebouw en zullen de studenten van de Hanzehogeschool hun bevindingen nogmaals kort en krachtig pitchen aan de aanwezigen.



Volgens Baalmans en zijn collega-docent Bernoud Jonker (Operations Management) is deze manier van werken het onderwijs van de toekomst. "Integratie tussen bedrijfsleven en onderwijs in optima forma. Een goede ontwikkeling. We moeten meer de campus af, de bedrijven en organisaties opzoeken. Zowel de student als de docent en dat is precies wat hier gebeurd is bij RLS1957”, aldus Baalmans.



De klassieke wijze van doceren is volgens hem op zijn retour. Het schoolgebouw zal meer een contactplaats worden. “Door digitalisering, globalisering en een continue sterk veranderende wereld om ons heen gaan de huidige invullingen hoe-dan-ook op de schop. Als het niet van binnen uit gaat dan worden we wel gedwongen van buitenaf. Door de markt: de student en de bedrijven, de toekomstige werkgevers die andere eisen stellen waarop uiteindelijk ons onderwijs zich zal aanpassen. En dat kan prima zonder te tornen aan de gewenste kwaliteit en de vereiste wetgeving. Sterker nog: het zal de kwaliteit bevorderen. De school wordt een plaats waar coaching plaats kan vinden. Waar je elkaar ontmoet, want 100 procent online zal het niet gaan en ook niet moeten worden."



"Bedrijven willen sneller studenten inschakelen en willen studenten die eerder ‘fit-for-the-job’ zijn", vervolgt Baalmans. "Niet te bleu, meer organisatie wise, zeg maar. Dan hebben we het meer over vaardigheden en minder over de specifieke kennis, dat uiteraard altijd de basis blijft, maar die mede door digitalisering op gehele andere diverse wijzen over te brengen is dan middels het klassieke hoorcollege waarin de docent oreert en de student luistert."



"Die vaardigheden brengen we ze bij door onze studenten vanaf jaar één mee te nemen die organisaties in”, vult Jonker aan. “Laat ze proeven en ruiken wat er speelt in kantoortuinen, magazijnen en op werkvloeren. Laat ze presentaties geven op locaties elders in plaats van in het schoolgebouw… Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: onze student krijgt een nog aantrekkelijker studieprogramma aangeboden en de bedrijven zien de gewenste aansluiting tussen onderwijs en praktijk. Dat is wat we hier gezien hebben de afgelopen tijd op RLS1957."