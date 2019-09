Commercieele Club Groningen denkt mee over nieuwe strategie FC Groningen

FC Groningen heeft de ambitie om snel terug te keren in de subtop van de eredivisie, en om een belangrijke rol te spelen in de Groningse samenleving. Voorzitter Wouder Gudde werkt aan een strategie om die doelen te bereiken. Maar voor hij die strategie op papier zet, wil hij met zo veel mogelijk betrokkenen spreken. Maandagavond vroeg hij ondernemers aangesloten bij de Commercieele Club Groningen of zíj nog ideeën hadden om ambities van de club te helpen realiseren.

”Hoe krijgen we het stadion weer vol, en wordt FC Groningen de subtopper in de eredivisie die het in potentie is?”, zo wilde voorzitter Wouter Gudde van FC Groningen graag weten.

Gudde stelde de vraag tijdens een werkbezoek van leden van de Commercieele Club in de TopDutch Lounge van FC Groningen in de Euroborg. De netwerkvereniging organiseert regelmatig bezoeken aan belangrijke bedrijven en organisaties in Groningen, en deze keer stond FC Groningen op het programma.

Wouter Gudde is de opvolger van Hans Nijland. Hij vertelde dat hij als voorzitter van plan is zaken te veranderen bij FC Groningen. ‘Niet omdat Hans Nlijkand iets niet goed gedaan zou hebben: integendeel, hij was een fantastische voorzitter. Maar ik ben een ander mens dan mijn voorganger, en bovendien veranderen de tijden. Daarom is het nodig dat we een nieuwe koers gaan bepalen voor FC Groningen’, zo vertelde Wouter Gudde.

Volgens Gudde is FC Groningen in potentie een subtopper. Maar financieel ziet het er niet super uit voor de club. De lasten gaan omhoog, de omzet gaat naar beneden, evenals de bezoekersaantallen. ‘Daarom zijn we soms wel gedwongen om topspelers te verkopen om ons hoofd boven water te houden’, aldus Gudde.

Maar als je de koers wilt veranderen moet je wel eerst bepalen waar je met de club naar toe wilt. En daarom had hij sinds zijn komst bij FC Groningen al met zo’n zestig medewerkers gesproken, en naar hen geluisterd. Maar ook wilde hij graag aan ondernemers en zakenmensen horen hoe zij denken dat FC Groningen weer de vijfde club van Nederland zou kunnen worden.

Overigens liepen de adviezen van de ondernemers sterk uiteen. In elk geval zijn alle adviezen op papier gezet, en Wouter Gudde kan er zijn voordeel mee doen. Over enkele weken zal FC Groningen naar buiten brengen hoe de club zich de komende jaren zal ontwikkelen.

De leden van de Commercieele Club hadden zelf overigens ook veel plezier in het geven van adviezen. ‘Mooi dat iedereen even directeur betaald voetbal an FC Groningen heeft willen zijn!’, aldus bestuurslid Lars Evers over zijn mede-leden.

Als dank overhandigde hij samen met voorzitter Harm Post een reusachtige Groninger koek aan Wouter Gudde.