‘Northern Knowledge’: ontmoeting tussen ondernemers en Groningse kenniscentra

‘Northern Knowledge’: dat is de naam van een nieuwe consortium gericht op uitwisseling tussen Groningse kenniscentra en de Noordelijke regio. Het consortium is gevestigd aan de Kadijk op de Zernike Campus Groningen. Deze maand, op 20 september, gaat het unieke centrum - waar bedrijven en burgers een beroep kunnen doen op kennis van de Groningse instellingen – officieel open.

Northern Knowlegde wordt ondergebracht bij een verzameling hippe gebouwen met een creatieve uitstraling, die samen de ondernemersfaciliteit Start Up City vormen. In deze gebouwen zijn meerdere instellingen gevestigd die er voor moeten zorgen dat er zo veel mogelijk bedrijvigheid ontstaat uit kennis van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool Groningen en UMCG. Op die manier kan de Noordelijke regio optimaal profiteren van kennis van onderzoekers.

Northern Knowledge gaat zich dan in het bijzonder bezig houden met het intensiveren van contacten tussen kennis-instellingen en bedrijven. Op deze manier ontmoeten kennis en wetenschap, samenleving en onderwijs elkaar. Het is de bedoeling dat medewerkers van Northern Knowledge niet passief gaan zitten wachten op vragen, maar zelf actief ‘de boer op gaan’ om bedrijven en onderzoekers met elkaar in contact te brengen.

Voor organisaties en bedrijven kan het leggen van contacten met Northern Knowledge aantrekkelijk zijn, omdat ze op die manier toegang krijgen tot de laatste top-wetenschappelijke kennis. En dat kan dan leiden tot innovaties op grond van de allernieuwste kennis. Uiteindelijk moet dat leiden tot nieuwe of betere ondernemingen, en uiteindelijk ook meer welvaart en welzijn in het Noorden, zo is de gedachte achter de oprichting van deze nieuwe partnerschap met als directeur Annemieke Galema. (Foto boven).