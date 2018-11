Noorderpoort: ‘Alleen samen met bedrijven kunnen we onderwijs in Groningen goed vorm geven’

Het diner, in de vestiging van het Noorderpoort aan de aan de Hora Siccamasingel, was georganiseerd om de contacten verder te verbeteren tussen ondernemers in Groningen, aangesloten bij de Commercieele Club Groningen, en het onderwijs: de afdelingen Gastvrijheid & Toerisme en Business & Administratie van het Noorderpoort.

Volgens Corrie Eriks, directeur Noorderpoort Euroborg Gastvrijheid & Toerisme, is de tijd dat van scholen gezegd kon worden dat de opleidingen niet goed zijn afgestemd op de praktijk echt voorbij. ‘We zijn er van overtuigd: alleen samen met bedrijven kunnen we onderwijs goed vorm geven. Wij stellen samenwerking en overleg met Groningse bedrijven over onze opleidingen en stages dus buitengewoon op prijs!’, zo liet ze weten.

De leden van de Commercieele Club werden onthaald op een diner verzorgd door eerstejaars studenten van de opleiding Gastvrijheid. Tijdens de avond werden ook voorbeelden getoond van intensieve samenwerking tussen het onderwijs en het Groningse bedrijfsleven, zoals het reclamebureau ‘Jong Belegen’ waarin senior-reclamemakers samenwerken met studenten van het Noorderpoort. Ook in een ‘Ondernemersakademie’ werken Groningse ondernemers en oud-ondernemers al nauw met elkaar samen bij het opleiden van jongeren tot ondernemer in Groningen