Noordelijke mbo- en hbo-instellingen presenteren samenwerking aan minister

Noordelijke mbo- en hbo-instellingen presenteren woensdag een rapport over hun succesvolle samenwerking aan Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze noordelijke samenwerking, met als doel om jongeren een goede kans te geven op hoger onderwijs, wordt als voorbeeld gezien in Nederland. Doel van de samenwerking is om de aansluiting tussen het mbo en het hbo te verbeteren.