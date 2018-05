Nieuwe studiewerkplekken voor Hanzestudenten in Groninger Forum

Op dit moment kunnen de studenten studeren en zich onder meer op hun tentamens voorbereiden in de bibliotheek aan de Oude Boteringestraat. Deze plekken komen te vervallen als het Groninger Forum open gaat.



Een derde gedeelte van de nieuwe werkplekken is bestemd voor studeren in stilte, bijna twee derde is voor het zogenaamde studeren in ruis (opzoeken van boeken, zachtjes praten). Daarnaast zijn er nog een groot aantal zit- en loungeplekken beschikbaar, afhankelijk van de programmering binnen het Groninger Forum.