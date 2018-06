Reis-app ontwikkeld voor tijdwinst vanaf Groningen Airport Eelde

Op de website van Groningen Airport Eelde is een unieke een reis-app beschikbaar gekomen Deze applicatie rekent uit of- en zo ja, hóeveel je sneller op je bestemming arriveert wanneer je via Groningen Airport Eelde reist, ten opzichte van een reis vanaf Schiphol. Zowel voor rechtstreekse bestemmingen, als bestemmingen die met een overstap op Kopenhagen, München of Londen bereikbaar zijn vanaf Groningen Airport Eelde, wordt de vergelijking gemaakt.

Volgens Harm Post, projectontwikkelaar van het GRQ businesspark en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de reisapp, zijn veel Noordelingen nog onbekend met de reismogelijkheden die ontstaan met één simpele overstap in London of Kopenhagen of München. “Het automatische om via Schiphol te reizen zit er nog behoorlijk in. Echter met één ticket en door geboekte koffers zijn 10 bestemmingen in Europa sneller bereikbaar dan via Schiphol. Hoort zegt het voort.”

Langere reistijd



Bij het kiezen van een luchthaven speelt tijd en prijs een rol. Veel reizigers vergeten, wanneer ze vanaf Schiphol vertrekken, dat ze vanuit Noord-Nederland nog gemiddeld twee uur in de auto zitten, parkeergelegenheid moeten zoeken (en ook betalen) en ook nog 2 tot 3 uur van tevoren aanwezig dienen te zijn. Deze reis-app toont aan dat het allemaal veel sneller kan.

Vergelijking



Stel je woont in Loppersum en je wilt naar Praag (Praha) vliegen. Vlieg je dan vanaf Schiphol of vanaf Eelde? Via de reistool groningenairport.nl/vergelijkjereis blijkt dat vliegen van Groningen Airport Eelde uiteindelijk 92 minuten tijdswinst oplevert.



In de reis-app is de vergelijking voor een tiental Europese bestemmingen te maken. Uitbreiding naar in totaal 100 wereldwijde bestemmingen is in de maak, met direct daaraan gekoppeld de boekingssite en het betalingssysteem.



Groningen Airport Eelde hoopt met deze service meer reizigers te kunnen verleiden om via Eelde te vliegen.

De reis-app is te bereiken via https://www.groningenairport.nl/voor-reizigers/vergelijk-je-reis