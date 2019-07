Nieuwe manier van pijnbestrijding ontwikkeld met gebruik van VR-bril

Twee ondernemers hebben een nieuwe manier van pijnbestrijding ontwikkeld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van virtual reality. Volgens de website NorthernKnowledge gaat het om een virtual reality-spel met de naam RelieVR: een virtual reality-spel dat. vaardigheden aanleert zodat patiënten in het dagelijks leven beter weten om te gaan met de pijn en hun kwaliteit van leven vooruitgaat. In Nederland leven ruim twee miljoen mensen met chronische pijn.

In Nederland leven ruim twee miljoen mensen met chronische pijn. Dat zijn er meer dan alle patiënten met hart- en vaatziekten én suikerziekte bij elkaar. Chronische beheerst vaak het hele leven. Om iemand de controle over hun leven en hun pijn terug te geven, ontwikkelden de Friese ondernemers Louis Zantema (31) en Margryt Fennema (25) een innovatieve methode om mensen met chronische pijn de controle over hun leven terug te geven en efficiënt te bestrijden.

Het resulteerde in RelieVR: een virtual reality-spel die vaardigheden aanleert zodat patiënten in het dagelijks leven beter weten om te gaan met de pijn en hun kwaliteit van leven vooruitgaat.

GZ-psycholoog Louis Zantema vergelijkt pijn met een brandalarm. ‘Een brandalarm gaat af om te waarschuwen, maar dat hoeft niet te betekenen dat er brand is. Zo werkt het in je lichaam soms ook. Mensen met chronische pijn, hebben vaak een alarmsysteem die te scherp staat afgesteld, waardoor hij af en toe onnodig afgaat.

Er is dan niet per se sprake van letsel.’ Als voorbeeld noemt hij het verhaal van een bouwvakker die op de bouwplaats op een spijker stapt. ‘De spijker ging dwars door zijn schoen heen. Met enorm veel pijn ging de man naar het ziekenhuis waar zijn schoen werd opengeknipt. De artsen zagen toen dat de spijker tussen zijn tenen zat, hij was er dus helemaal niet doorheen gegaan. Maar omdat zijn hersenen iets registreerden wat héél veel pijn moest doen, voelde hij dat ook.’

