Nieuwe eigenaar groot kantoorgebouw Groningen-zuid

Het betreft een grootschalig kantoorgebouw gelegen aan de Paterswoldseweg 811. Het gehele gebouw is groot 4.400 m² v.v.o. en beschikt over een ruim en afgesloten parkeerterrein. Het fraaie object is gelegen in Groningen zuid, en ligt naast de Piccardthofplas. Het gebouw is in gebruik bij een tweetal huurders, PRA Health Sciences en Noord Negentig Accountants.



Namens een door M7 Real Estate Netherlands beheerd fonds, adviseerde NEXTFUND bij de verkoop van het kantoorgebouw. De koper van het object is PWW13 C.V., een beleggingsfonds dat is opgericht door Finim & Partners B.V.