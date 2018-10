Nieuwe editie IT Academy Colleges over Personalized Digital Health

In het eerste deel van het college vertelt lector Hilbrand Oldenhuis over de ontwikkeling van een nieuwe generatie digitale zorg die uitgaat van zelfmonitoring en continue persoonlijke dataverzameling, waarmee behandelingen meer toegespitst kunnen worden op het individu. Gegevens gebaseerd op apps, sensoren in onze smartphones en zogenaamde ‘wearables’ (sensoren die we op het lichaam kunnen dragen) kunnen bijdragen aan het verbeteren en nog meer personaliseren van zorg en zodoende aan het bevorderen van zelfmanagement. Een voorwaarde daarbij is wel dat al die gegevens op een intelligente manier met elkaar gecombineerd worden waardoor betekenisvolle informatie op individueel niveau verzameld kan worden. Hilbrand geeft een overzicht van het onderzoek waarin met deze nieuwe generatie digitale zorg wordt geëxperimenteerd en gaat in op eventuele toepassingsmogelijkheden.

WearMe studie

Tijdens de tweede helft wordt de WearMe studie beschreven als voorbeeld van gepersonaliseerde digitale gezondheid(szorg). De WearMe studie (Wearable and App-based Resilience Modeling in employees) is een vierjarig promotietraject van de Hanzehogeschool Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en TNO. De studie onderzoekt of het mogelijk is om met data afkomstig van wearables en apps veranderingen waar te nemen in hoe werknemers herstellen van stress en belasting en die veranderingen te verklaren op basis van gegevens over de werknemer zelf. Idealiter leidt dit tot een systeem dat werknemers kunnen gebruiken om hun veerkracht te monitoren en dat automatisch gepersonaliseerde feedback geeft over hoe de werknemer dit eventueel kan verbeteren.



