Nieuwe bestemming V&D-pand ‘is gewéldig nieuws!’

Bos is momenteel voorzitter van de Groningen City Club. In een reactie op de presentatie van de nieuwe plannen voor het oude V&D-pand op Groninger Ondernemers Courant zegt Eric Bos: ‘Prima invulling van ons oude V&D pand! Mooie nieuwe parel aan de Grote Markt!’.

Maar Christiaan Kappelle is er van overtuigd dat hij nu een formule heeft gevonden waarmee het pand nu wél rendabel kan worden geëxploiteerd. Dat is volgens hem vooral te danken aan de invulling met kantoren.

Het vroegere pand van V&D is aangekocht door vastgoedontwikkelaar MWPO, dat het gaat verbouwen. Er komt straks horeca, detailhandel en een fietsenkelder. Maar het grootste deel van het pand, dat straks als naam krijgt ‘Het Groot Handelshuis’, is bestemd voor kantoren.

Er komen onder meer flexplekken en vergaderplekken. Een atrium op de 1ste verdieping fungeert als ontmoetingsruimte en verbindt de twee delen van het gebouw. Ook komen er een vestiging van Jumbo (inclusief Foodcafé) en een La Place op de 4de verdieping.



Het ontwerp van Het Groot Handelshuis wordt gemaakt door architectenbureau De Zwarte Hond uit Groningen.

MWPO is in gesprek met de gemeente Groningen en is voornemens de kelder te transformeren tot openbare fietsenkelder die zowel vanaf de Oude Ebbingestraat als de Stalstraat bereikbaar is. Zo worden de beide straten met elkaar verbonden.

Start bouw eind 2019



Eind 2019 start de bouw van Het Groot Handelshuis en naar verwachting kunnen eind 2020 de eerste huurders en bezoekers het pand betreden.