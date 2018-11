Nieuw RUG-instituut CogniGron onderzoekt cognitieve computersystemen

Economie.groningen.nl meldt dat onlangs ging op de Zernike Campus in Groningen CogniGron van start is gegaan, een wereldwijd uniek onderzoeksfaciliteit voor computertechnologie. In dit nieuwe kenniscentrum van de Rijksuniversiteit Groningen werkt een multidisciplinair team van twaalf professoren en dertig promovendi aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie computersystemen, geïnspireerd op de werking van het menselijk brein.

De huidige computertechnologie loopt tegen zijn grenzen aan als het gaat om zaken als energieverbruik en dataverwerking. Het doel van CogniGron is om, geïnspireerd door het menselijk brein, nieuwe 'slimme' materialen te ontwikkelen waarmee die grenzen verlegd kunnen worden. ‘De huidige computers kunnen beter rekenen dan onze hersenen, maar ze zijn minder goed in het herkennen van patronen en inschatten van complexe situaties’, zo legt wetenschappelijk directeur professor dr. Beatriz Noheda uit op Economie.groningen.nl. ‘Daarom heeft Google bijvoorbeeld energieverslindende supercomputers nodig om spraak naar tekst over te zetten, of om plaatjes te herkennen.’



