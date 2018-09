MKB Ondernemersavond over technologische ontwikkelingen in mkb

‘Ondernemen 2030! Technologische ontwikkelingen in het MKB’ is het thema van de aankomende MKB Ondernemersavond. De avond staat op de agenda voor 2 oktober in congrescentrum Hanze Plaza in Groningen.

Nieuwe trends in het MKB volgen elkaar in rap tempo op. Ze bieden nieuwe kansen voor ondernemers en hun bedrijf. Tijdens deze MKB Ondernemersavond wordt dieper ingegaan op een aantal van deze belangrijke trends en wordt getoond wat de effecten hiervan zullen zijn op de economie.



Ervaringsdeskundigen van ZiuZ Visual Intelligence en Microsoft delen hun kennis en expertise op interactieve wijze. ZiuZ is Internationaal koploper op het gebied van Visual Intelligence technologie, toegepast bij zedenpolitie en de medische wereld. Tijdens de MKB Ondernemersavond vertelt Bert Garlich over hoe ZiuZ gebruik maakt van de nieuwe technologieën en over Artificial Intelligence; nemen computers straks de mens over?



Hier kunnen geïnteresseerden zich aanmelden.