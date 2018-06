KPN organiseert Kill Bill Hackathon in Groningen

Het kantoorgebouw van KPN aan het Stationsplein in Groningen staat vrijdag 29 juni in het teken van ICT-innovatie. Tijdens een twaalf uur durende ‘Kill Bill Hackathon’ wil het bedrijf op zoek gaan naar nieuwe manieren om uit te reken wat het zijn klanten in rekening brengt. Techneuten die denken een bijdrage te kunnen leveren kunnen zich nog aanmelden voor de hackathon en zodoende kans maken op nieuwe smartphone.

Momenteel maakt KPN voor het berekenen van de vergoedingen voor zijn diensten gebruik van software van externe leveranciers. Het bedrijf wil hier echter vanaf en is daarom op zoek naar geschikte open source- en cloud-oplossingen. Tijdens de hackathon wil het de deelnemers uitnodigen om verschillende oplossingen uit te breiden en samen met experts van KPN binnen de twaalf uur een demonstratie in elkaar te zetten. De makers van de beste demonstratie worden beloond met een Samsung Galaxy S8.



Volgens KPN biedt de hackathon de deelnemers een blik in complexe facturatieprocessen, die op jaarbasis meer dan 3 miljard euro verwerken voor ruim 6 miljoen. En mogelijk houden de deelnemers er ook nog een baan aan over, want KPN presenteert gedurende de dag verschillende vacatures voor de ontwikkeling van innovatieve diensten op gebieden als het Internet of Things, 5G, Cloud Gaming, Cyber Security en CloudNL.



Wie nog aan de Kill Bill hackathon wil meedoen kan zich aanmelden door een mail te sturen aan killbill@kpn.com.