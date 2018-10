IT Academy schoolt met Make IT Work werkloze hoogopgeleiden om tot IT'ers

De IT Academy Noord-Nederland brengt in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en Stenden Hogeschool het omscholingstraject Make IT Work naar Noord-Nederland. Make IT Work maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond mogelijk zich te laten omscholen naar een veelgevraagde IT-functie op hbo-niveau en direct in een baan van start te gaan. De eerste noordelijke cursisten zullen in het voorjaar van 2019 in Groningen starten met de opleiding Software Engineering.

De ICT-werkgelegenheid in Noord-Nederland groeit. Tegelijkertijd verwachten organisaties en ondernemers in het Noorden dat de tekorten in de IT nog verder gaan toenemen. Make IT Work pakt dit probleem aan door hoogopgeleide werkzoekenden zonder ICT-achtergrond structureel om te scholen naar ICT-banen als software engineer, cyber security specialist en business analytics specialist.



Make IT Work is een initiatief van de HvA. In het westen van het land heeft het project de afgelopen drie jaar bewezen een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de tekorten op de ICT-arbeidsmarkt. De IT Academy Noord-Nederland haalt het project nu samen met Stenden Hogeschool naar het Noorden.



Werkzoekenden met een hbo-of wo-diploma kunnen met behulp van een online assessment geselecteerd worden voor Make IT Work. Organisaties uit Noord-Nederland kunnen zich aansluiten als werkgever. Werkgevers en kandidaat-cursisten ontmoeten elkaar tijdens een werkgeversmarkt.



Wanneer de werkgever en de kandidaat een akkoord hebben bereikt, kan de kandidaat als cursist meedoen in het omscholingstraject. Het eerste half jaar zitten zij intensief in de schoolbanken, het tweede half jaar worden zij verder opgeleid bij hun toekomstige werkgever en starten zij in een baan als IT’er bij diezelfde werkgever.



Make IT Work is een voorbeeld van de onderwijsinnovatie die nodig is om een leven lang te blijven leren in de digitale maatschappij. Daarnaast is Make IT Work door de Eurocommissaris voor digitale economie en samenleving geselecteerd als modelproject voor het aanleren van digitale vaardigheden.