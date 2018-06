IT Academy pakt tekort IT-professionals aan dankzij steun provincie Groningen

De IT Academy ontving vanochtend de 1500e cursist in hun succesvolle leergang Programmeren. Tijdens deze leergang worden cursisten opgeleid tot junior programmeur. Er is op de arbeidsmarkt een toenemende vraag naar ICT-professionals en werkgevers grijpen dan ook hun kans om medewerkers omscholingstrajecten aan te bieden. “De IT Academy is de partij om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het tekort aan vakkundig ICT-personeel in Noord-Nederland de komende jaren”, vertelt gedeputeerde Patrick Brouns.



De IT Academy richt zich voornamelijk op het ontwikkelen van vraag gestuurde opleidingen en trainingen. Hierbij hoort ook het vervullen van een ‘brugfunctie’ tussen het reguliere onderwijs en de specifieke en actuele wensen van werkgevers. Om verder te groeien, maar ook om te anticiperen op het tekort aan ICT’ers, ontwikkelt de IT Academy in samenwerking met diverse noordelijke organisaties traineeships en omscholingsprogramma’s. De steun van de provincie Groningen helpt bij het versnellen van de ontwikkeling van deze programma’s.



Naast de provincie Groningen waren ook founding partners IBM, Samenwerking Noord, gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen deze ochtend aanwezig. Vanuit IBM en Samenwerking Noord kregen de studenten te horen waaraan kandidaten moeten voldoen om een baan te vinden in de Noordelijke IT-sector. Wilt Norder, de 1500e deelnemer en medewerker uitvoering bij de RDW, is in april van dit jaar gestart met de leergang Programmeren en hoopt na afloop een baan te krijgen als junior programmeur.