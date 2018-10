IT Academy Noord-Nederland injecteert broodnodige kennis in ICT-arbeidsmarkt

Als gevolg van de voortschrijdende digitalisering rijst de vraag naar goed opgeleide ICT’ers de pan uit. Bedrijven en organisaties hebben duizenden vacatures uitstaan, maar vissen met z’n allen in een veel te kleine vijver met IT-talent. In het Noorden had men gelukkig al snel in de gaten dat onderwijsinnovatie een belangrijke rol kan spelen in de versterking van de regionale ICT-arbeidsmarkt. Daarom werd al in 2014 op de Zernike Campus in Groningen een uniek en innovatief onderwijsconcept gelanceerd: de IT Academy Noord-Nederland. Die heeft zijn waarde inmiddels dubbel en dwars bewezen...