Innolab Agrifood verwelkomt innovatieve startup EV Biotech

De start van EV Biotech is mogelijk door investeringen van Carduso Capital, Triade investment en de RUG Houdstermaatschappij om cellulaire fabrieken te bouwen. De methode die EV Biotech gebruikt om deze cellulaire fabrieken te maken, is volgens de investeerders revolutionair: "EV Biotech heeft een digitaal laboratorium gecreëerd waarin alle celcombinaties getest kunnen worden voor het laboratoriumwerk start. Dit bespaart tijd, geproduceerd afval, kosten en verlaagt de CO2-uitstoot van het hele proces. Een groene en biologische manier om moleculen te produceren voor verschillende markten zoals Farma, Geur & Smaak, Plastic, Landbouw en de brandstofindustrie."



“De investering in EV Biotech geeft het bedrijf de mogelijkheid om de effectiviteit van hun nieuwe productieplatform te bewijzen door middel van het maken van vier proof of concept cellulaire fabrieken. EV Biotech bedient hiermee de vraag van grote chemische concerns. De investering samen met de RUG Houdstermaatschappij en Triade investment zal EV Biotech helpen om de overgang van een chemische markt naar een biologische markt te initiëren”, zegt Koos Koops, een van de Carduso fondsmanagers.



Founder en CEO van EV Biotech Linda Dijkshoorn voegt toe: "Om een duurzame toekomst te bouwen moeten we van chemische synthese afstappen met name die op basis van aardolie. We moeten de creativiteit van moeder natuur in ons voordeel gaan gebruiken. Drie sterke investeringspartners zullen ons helpen dit dit doel sneller te bereiken. Maar verandering breng je niet alleen, EV Biotech is enorm dankbaar voor het grote netwerk in Groningen en partners zoals VentureLab North en Fit Professionals of Finace. Om onze doelen te bereiken is het EV Biotech team uitgebreid met nog drie experts gepromoveerden. In de komende twee jaar maken wij onze proof of concepts klaar en zullen we starten met Contract Research activiteiten."