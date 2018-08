Innofest test afsluitbare en opvouwbare drinkbeker op Noorderzon

Innofest ziet festivals als een tijdelijke mini-maatschappij waar start-ups, bedrijven en kennisinstellingen razendsnel kunnen testen of een prototype in de praktijk werkt. De opgehaalde resultaten worden gebruikt om producten verder te ontwikkelen en naar een hoger plan te brengen.



PopUpCup

De PopUpCup is een afsluitbare drinkbeker die je helemaal kunt opvouwen. Duurzaam qua transport, want plat. Te gebruiken voor bijvoorbeeld kraanwater en helemaal gemaakt van restproduct. Tijdens Noorderzon testen de ondernemers of hun product aan de eisen van de gebruikers voldoen, of ze het product goed begrijpen en of alle soorten dranken erin geserveerd kunnen worden.



Happy Skinz

Het is goed om zonebrand te smeren, maar veel mensen vinden het lastig om altijd maar zonnebrand mee te nemen. Geklieder, vieze handen en kleding, en je mist altijd net dat ene randje. Happy Skinz ontwikkelde een nieuwe manier van beschermen; in plaats van smeren wordt er gesprayd. Op Noorderzon testen ze hun eerste prototype onder intensief gebruik en onderzoeken ze of hun manier van smeren mensen inderdaad makkelijker over de streep trekt.



Ontmoet andere ondernemers en contacten via TCKL

Tijdens Sustainable Sunday op zondag 26 augustus komen heel veel verschillende ondernemers, bestuurders, festivalbezoekers en organisatoren bij elkaar. Het is alleen lastig om te zien wie je het beste kunt spreken. TCKL heeft een app ontwikkeld, waarmee de deelnemers van tevoren kunnen zien wie er die dag allemaal is, waar hun potentiële klanten of geïnteresseerden zijn en hoe ze met diegene in contact kunnen komen. Eigenlijk een vorm van zakelijk Tinderen, maar dan anders. Tijdens Noorderzon testen ze of het concept aanslaat en of ze hiermee een toevoeging zijn.



Festivals als levend laboratorium voor innovatie

Ruim driekwart van de innovaties faalt. Vaak komt dit doordat het prototype veel te weinig wordt getest. Innofest doet hier wat aan en biedt acht festivals, zoals Oerol, Eurosonic Noorderslag en Into The Great Wide Open, aan als living labs voor innovatie. Dit werkt goed omdat festival een soort mini-maatschappij is, maar dan tijdelijk. Er is een energiegrid gebouwd, tijdelijke riolering, er zijn logistieke uitdagingen en veel mensen die moeten eten of slapen. Je kunt er alles testen wat je ook in een echte maatschappij kunt testen, maar dan sneller en beter. Innofest helpt op deze manier jaarlijks 30 innovaties naar de markt. In november 2017 won Innofest uit honderden Europese aanmeldingen de European Enterprise Promotion Award, een initiatief van de Europese Commissie.