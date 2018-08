Informatiecentrum Meerstad gaat verhuizen naar Tersluis

Reden van de verhuizing is dat de meeste ontwikkelingen in en rond de wijk Tersluis plaatsvinden. “We willen meebewegen met deze ontwikkelingen, zodat we bewoners en bezoekers zo goed mogelijk kunnen blijven informeren en faciliteren”, aldus de organisatie.



Er is een week gereserveerd voor deze verhuizing. Zodra het water weer stroomt en de elektriciteit is aangesloten, zijn de deuren weer geopend. De organisatie hoopt dat het centrum op maandag 13 augustus weer open gaat. Wijkzaken blijft tijdens de verhuizing wel bereikbaar.



Vanaf de nieuwe locatie heb je een prachtig uitzicht over het Woldmeer en het toekomstige Park Meerstad. Meer informatie is hier te vinden.