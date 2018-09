ICT Congres 2018 in het teken van digitalisering binnen het MKB

Noordelijke MKB-bedrijven die zich digitaal verder willen ontwikkelen, kunnen op 1 november gratis deelnemen aan het ICT Congres 2018 in Martiniplaza. “Als MKB’ers willen blijven groeien, moeten ze echt digitaliseren. Maar ze zijn vaak net te klein om dure specialisten in te huren die kunnen helpen met de volgende stappen op de digitale snelweg”, zegt voorzitter Fred Hassert van Samenwerking Noord , dat het congres organiseert in samenwerking met MKB Noord.

Volgens Hassert is het voor de noordelijke economie van vitaal belang dat het MKB die verdere stappen op de digitale snelweg toch zet. Tijdens het congres in Martiniplaza zijn er daarom twee plenaire sessies en 24 workshops, gegeven door boeiende en deskundige sprekers, die inzicht bieden in de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in het MKB. “Het MKB is de kurk waar de noordelijke economie op drijft. Als bedrijven uit deze sector willen blijven concurreren, dan zullen ze digitaal toch écht stappen moeten maken”, aldus Hassert. “Wij helpen ze daar graag bij door ze van de meest actuele info te voorzien.”



Deze editie van het ICT Congres is overigens georganiseerd als onderdeel van het jaarlijkse ‘Let’s Gro-festival’ in Groningen. Dit festival draait om de toekomst van Noord-Nederland en vormt daarmee de perfecte gastheer voor ICT Congres 2018, aldus Fred Hassert.



Overigens is het congres, dat mede wordt georganiseerd door Aiesec, Lets Gro en DTC, niet enkel bestemd voor MKB bedrijven, geeft Hassert aan. “Ook de regionale overheid, de noordelijke ICT branche en het onderwijs zijn van harte welkom om er hun licht op te steken.”