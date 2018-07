Honderden huurders melden zich voor claim tegen NAM

De rechter bepaalde vorig jaar dat inwoners van het bevingsgebied waar regelmatig aardbevingen worden gevoeld en die last hebben van zorgen, angsten en gevoelens van onveiligheid recht hebben op smartengeld. In het bevingsgebied staan naar schatting 30.000 huurwoningen.



De Woonbond trekt komende dagen samen met lokale huurdersorganisaties met een actiecaravan langs Groninger dorpen om huurders voor te lichten over de mogelijkheden. Vanmiddag komt de ‘Claimkar’ naar Loppersum.



Ook Woonbonddirecteur Paulus Jansen is vanmiddag aanwezig in Loppersum. ‘In de discussie over aardbevingsschade gaat het snel over materiële schade aan de woningen en over het belang van de eigenaren, maar veel huurders hebben ook te maken met angsten en gevoelens van onveiligheid,’ aldus Janssen. ‘Hun woongenot wordt ernstig geschaad. Er zijn veel huurders wiens leven wordt beheerst door de bevingen en dat moet worden gecompenseerd.”

De claim wordt begeleid door De Haan Advocaten & Notarissen in Groningen, hetzelfde advocatenkantoor dat achter de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen zit.