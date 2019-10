Het Nieuwe Solliciteren in Groningen: oplichtende badges voor werkzoekenden en werkgevers

Badges die oplichten als er een match is tussen werkzoekenden en werkgevers op zoek naar personeel: dat is een opmerkelijk onderdeel van ‘Het Nieuwe Solliciteren’. Dat werd deze week geïntroduceerd in Groningen.

Het Harm Buiterplein in Groningen was gisteren de locatie van het netwerkevent “Het Nieuwe Solliciteren”. Tijdens dit event stonden de werkzoekenden centraal. Cv’s bleven thuis. Met behulp van oplichtende badges werden werkzoekenden en werkgevers op een unieke wijze met elkaar gematcht.

Het was de eerste keer dat een dergelijk evenement in Groningen werd georganiseerd. Margot Banus, senior adviseurs Werk in Zicht: “Dit experiment heeft voor ons ontzettend goed uitgepakt. Het duurde niet lang voordat de eerste badges oplichtten. Je zag een soort schrikreactie, gevolgd door een brede lach bij beide partijen. Zo begin je een gesprek met hele andere energie dan dat je een ‘echt’ sollicitatiegesprek zou hebben.”

Matchen op competenties



Tijdens het event gingen werkzoekenden met een zak vol afspraken naar huis. “Dit kan het wel eens helemaal voor mij zijn”, geeft een stralende Anna aan. “Mijn cv matcht namelijk helemaal niet met wat ik wil. Ik heb een doel waar ik naar toe wil, maar nog niet de juiste ervaring. Tijdens dit event kon ik mijn enthousiasme laten zien en mijn competenties direct toelichten. Ik heb al een afspraak staan om hier volgende week verder over te praten.”

“In deze krappe arbeidsmarkt moeten we kritisch kijken naar onze manier van personeel zoeken. Werkgevers willen echt wel verder kijken dan een brief en cv, maar we zijn gewend geraakt aan vacatures en cv’s. We kiezen snel voor de makkelijke, bekende weg.” aldus Jorrit Gall, adviseur werkgeversdienstverlening WiZ. “De huidige arbeidsmarkt vraagt een andere aanpak. Daarom is het belangrijk dat werkgevers vooral kijken naar de competenties van werkzoekenden in plaats van zoeken naar een match op papier. De huidige arbeidsmarkt vraagt ook meer van werkzoekenden. Breder zoeken, open staan voor kansen in andere branches, maar vooral: uit je comfortzone komen!”