HBO-ICT deeltijdopleiding voor iets oudere student dankzij ‘levenlanglerenkrediet’

Mensen tot 55 jaar die geen recht meer hebben op studiefinanciering maar nog graag willen studeren, kunnen wanneer zij de HBO opleiding ICT willen volgen, mogelijk gebruik maken van een bijzondere regeling: het levenlanglerenkrediet. Dat meldt de website van de IT Academy Noord-Nederland.(Lees verder)

Sinds het studiejaar 2017-2018 kunnen studenten onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het levenlanglerenkrediet. Dit krediet wordt beschikbaar gesteld door het Ministerie van Onderwijs voor mensen die een erkende opleiding hoger onderwijs volgen en niet studiefinancieringsgerechtigd zijn. In september 2018 start de HBO-ICT deeltijdopleiding bij de Hanzehogeschool Groningen. Ook voor deze hbo-opleiding is het mogelijk om het levenlanglerenkrediet aan te vragen.

Organisaties eisen voor steeds meer IT-functies een aantoonbaar en erkend hbo-niveau. Het levenlanglerenkrediet maakt het mogelijk dat iedereen tot 55 jaar zich kan blijven ontwikkelen. Het Instituut voor Communicatie, Media en IT van de Hanzehogeschool biedt een brede HBO-ICT deeltijdopleiding aan waarvan onderdelen ook modulair te volgen zijn.

Deze wettelijk erkende deeltijdopleiding valt onder de voorwaarden die gesteld worden door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het krediet is aan te vragen voor de duur van de opleiding, met uitloop tot vijf jaar (voor deze deeltijdopleiding). Ieder jaar dient de student opnieuw een aanvraag te doen. Om als student in aanmerking te komen voor deze lening gelden echter ook een aantal voorwaarden.

Op dit moment is het rentepercentage 0%. Voor meer informatie over het levenlanglerenkrediet verwijzen wij graag naar de website van DUO. Voor meer informatie over de HBO-ICT deeltijdopleiding, klik hier.