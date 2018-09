Hanzehogeschool laat zien dat het op koers ligt om duurzaamheidsdoelen te halen

In mei 2017 deed de Hanze mee met the Green Quest en kregen schools, stafafdelingen, onderzoekscentra, centers of expertise én leveranciers de uitdaging om vier duurzame doelstellingen te realiseren. Zo wil de hogeschool in 2025 de aardgasmeter op nul hebben en moet het restafval zijn teruggebracht naar 0 procent. Alle studenten en alumni moeten duurzame ambassadeurs zijn en de medewerkers vormen een duurzaam rolmodel.



Op de Dag van de Duurzaamheid wordt een aftrap verzorgd door Ruud Veltenaar, filosoof, trendwatcher, TEDx spreker en sociaal bewogen investeerder. ’s Middags zijn er workshops en lezingen voor studenten, medewerkers en geïnteresseerden en de dag wordt afgesloten op EnTranCe met onder meer het de opening van het Zernike Advanced Processing (ZAP) faciliteit en een Barn Talk met Marga Hoek. Zij is internationaal voorloper op het gebied van duurzaam ondernemen en het investeren in en financieren van business die een directe, positieve invloed heeft op duurzame ontwikkeling.



Als kers op de taart ondertekenen de Hanzehogeschool Groningen en Avebé tijdens de Dag van de Duurzaamheid een convenant voor een duurzame en vruchtbare samenwerking in de toekomst. Kijk hier voor het actuele programma.