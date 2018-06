Hanzehogeschool inspireert de wereld met zijn talentonderwijs

De bezoekers deden in Groningen kennis en inspiratie op over hoe je onderwijs aan talentvolle studenten ontwikkelt en implementeert. Resultaten uit eerder gedaan onderzoek vormden een belangrijke basis voor de workshop.



De Hanzehogeschool behoort met haar honoursonderwijs tot de voorhoede in zowel Nederland als daar buiten. Het Hanze Honours College biedt studenten een setting om zelf regisseur te zijn van hun persoonlijke ontwikkeling en professionele talent. Honoursonderwijs stimuleert hen om in de rol van pionier, aanjager of verbinder hun eigen talenten optimaal in te zetten voor actuele vraagstukken in studie, werk en samenleving.



De gehele maand juni staan internationale samenwerking aan talentontwikkeling op de agenda van het Hanze Honours College en het Hanze Research Center for Talent Development in Higher Education and Society. Onder het Hanze motto ‘Share your Talent. Move the World’ werken studenten, docenten en onderzoekers in drie verschillende verbanden samen aan talentontwikkeling.