Hanzehogeschool houdt zaterdag 10 november open dag

Tijdens de open dag wordt veel aandacht besteed aan de masteropleidingen. De hogeschool biedt zowel voltijd, deeltijd als duale masters aan in de belangrijkste studierichtingen. Deze masters sluiten prima aan bij de bacheloropleidingen, waardoor een schakeljaar niet nodig is. Op die manier is het mogelijk om binnen vijf of zes jaar naast een bachelor ook een mastergraad op zak te hebben.



Tijdens de open dag is er voorlichting over alle masters in voltijd. Kijk hier voor een overzicht van alle masteropleidingen van de Hanzehogeschool Groningen.



Voor aspirant-studenten met een migratie-achtergrond is er een speciale voorlichting van 12.30 tot 13.30 uur in de Van Olst-toren (Zernikeplein 7, lokaal E1.19). Daar wordt onder meer gesproken over het hbo-onderwijs en wat dat exact inhoudt, over de opleidingen bij de Hanzehogeschool en de keuze daarin met behulp van de studiekeuzeactiviteiten. Daarnaast komt ook het Grotius programma voor statushouders ter sprake.



Oudervoorlichting

Ouders die benieuwd zijn naar wat hun kind te wachten staat wanneer hij/ zij gaat studeren kunnen deelnemen aan de oudervoorlichting. Er wordt uitleg gegeven over bijvoorbeeld opleidings- en carrièremogelijkheden, huisvesting en financiering van de studieperiode.



Vooraf aanmelden is niet nodig, tijd en locatie zijn hier te vinden.