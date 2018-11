Hanze-studenten HBO-ICT ontwikkelen toepassing voor sensor-camera

De studenten hebben een aantal zeer interessante features gerealiseerd. De livestreams laten niet alleen zien wat er op en na het trigger-moment gebeurt, maar ook wat er aan vooraf ging. De camera staat continu aan en onthoudt een periode die de gebruiker zelf kan instellen. Zo kan het zijn dat wanneer de sensoren een verandering waarnemen, de stream start vanaf bijvoorbeeld 20 seconden voordat de gebeurtenis plaatsvond.



Er zijn vele soorten sensoren en heel veel toepassingen: wanneer er veel geluid is, als het nat wordt, als er iets beweegt of als er iets te dichtbij komt, als de camera wordt verplaatst of in een bepaald gebied komt. Er zijn sensoren voor aardschokken, zodat een livestream direct laat zien wat er in of met een gebouw gebeurt. Inzet bij sport kan ook, wanneer er iemand over de finish gaat of een bal over de lijn. Je kan meerdere sensoren aansluiten op één camera, en één camera kan ook een netwerk van andere camera’s activeren, ook via het internet, waardoor een gebeurtenis vanuit verschillende hoeken of op (grote) afstand kan worden bekeken. Nadat een video is gestreamd kan je het origineel uit het systeem downloaden via de ingebouwde web-interface.



Digital Society Hub

De studenten ontwikkelden dit prototype voor de opdrachtgever in de innovatiewerkplaats de Digital Society Hub van het Instituut voor Communicatie, Media en IT. Wel werden ze vanuit Project Vrije Ruimte wekelijks gecoacht op het proces door docent Corne Kox. Behalve een functieomschrijving kreeg het team bij de opdracht niet veel technische kaders mee. Ze ontwikkelden een eigen plan van aanpak en ook stelde iedere student zijn eigen leerdoelen op.



De projectgroep bestond uit HBO-ICT studenten Pascal Vellema, Sander Ruchti, Raymon Been, Jelle de Vries en Ricardo van der Vlag. Zij vonden het naar eigen zeggen erg leuk en uitdagend om met nieuwe technieken te werken: "Zelf had ik nog nooit met camera’s gewerkt", aldus Raymon Been. Sander Ruchti zegt dat hij graag zelf nog aan de slag was gegaan met 5G, maar dat alles nu klaar staat voor de test met deze techniek. Ricardo van der Vlag vult aan: "Vanaf begin tot eind samen een concept neerzetten is uitdagend en leuk." Volgens hem kon iedereen zich verdiepen in zijn deel en hier meer kennis over opdoen. "Hoe moet je verschillende platforms aan elkaar koppelen en hoe organiseer je dat? waren vragen waar we tegenaan liepen en die we opgelost hebben", aldus de student HBO-ICT.



5Groningen

Het project komt voort uit de 5Groningen-pilot van Camerize, een toepassing waarmee je een live meer-cameraproductie kan maken met mobiele telefoons. Opdrachtgever Martinus Meiborg is zeer te spreken over de resultaten van de projectgroep en de oplevering: "Ik vind het opmerkelijk hoe goed de studenten het concept hebben opgepakt en bijvoorbeeld een API hebben gemaakt waarmee de gebruiker eigen sensor-scripts kan toevoegen. Ook ben ik er erg enthousiast over het feit dat twee studenten doorgaan met dit project. In de sensor-camera komen veel verschillende ICT-technieken bij elkaar. Er zijn dus veel aanknopingspunten voor nieuwe leerdoelen."



Studenten Sander en Ricardo gaan door met een tweede ronde en er is een mogelijkheid voor andere studenten om aan te sluiten.



Klik hier voor meer informatie over het Digital Society Hub en de projecten die er worden uitgevoerd.